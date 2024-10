Incidente sulla Palermo-Sciacca, scontro tra due auto: 3 morti e 3 bimbi in gravi condizioni (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – Tragedia lungo la statale Palermo-Sciacca, dove nella mattina di oggi, 12 ottobre, in uno scontro frontale tra due auto, una Toyota Rav 4 e una Mercedes, sono morte tre persone, due uomini e una donna, mentre tre bimbi sono rimasti feriti. L'impatto violentissimo si è verificato alle 8 di mattina all'altezza del chilometro Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – Tragedia lungo la statale, dove nella mattina di oggi, 12 ottobre, in unofrontale tra due, una Toyota Rav 4 e una Mercedes, sono morte tre persone, due uomini e una donna, mentre tresono rimasti feriti. L'impatto violentissimo si è verificato alle 8 di mattina all'altezza del chilometro

