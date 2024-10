Incidente ferroviario ad Acerra: io c'ero e vi dico cosa ho visto (Di sabato 12 ottobre 2024) Alle ore 8,00 ero in stazione e ho assistito alla tragedia dell'investimento del ragazzo. Bisogna registrare che alle 8,05 circa si sono incrociati due treni EAV in transito a velocità sostenuta ( almeno 100 km/h) proprio in coincidenza della stazione di Acerra. Appena transitato il primo treno Napolitoday.it - Incidente ferroviario ad Acerra: io c'ero e vi dico cosa ho visto Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Alle ore 8,00 ero in stazione e ho assistito alla tragedia dell'investimento del ragazzo. Bisogna registrare che alle 8,05 circa si sono incrociati due treni EAV in transito a velocità sostenuta ( almeno 100 km/h) proprio in coincidenza della stazione di. Appena transitato il primo treno

