Il film live-action di Lilo & Stitch ottiene una data di uscita dopo le reazioni contrastanti dei fan

(Di sabato 12 ottobre 2024) L’ohana preferito da tutti tornerà presto sul grande schermo. Venerdì, Walt Disney Studios ha annunciato ufficialmente che ilinsuuscirà in esclusiva nelle sale il 23 maggio 2025. All’annuncio è stato allegato un breve teaser che mostra la versione digenerata al computer delche corre nell’inquadratura. Questa è la secondadiimportante che la Disney ha annunciato per la stagione 2025, con il sequel di Freaky Friday, Freakier Friday, confermato in anteprima nelle sale l’8 agosto 2025. Ilinsuè in lavorazione da diversi anni e inizialmente era previsto che venisse proiettato esclusivamente sul servizio di streaming Disney+ prima di passare a un’nelle sale.