Il Brasile trova il vincitore nel finale con Messi protagonista al ritorno dell’Argentina

Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com

(Di sabato 12 ottobre 2024) 2024-10-11 13:30:06 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals. Ilaveva bisogno di un gol all’89’ del subentrato Luiz Henrique per suggellare la vittoria per 2-1 sul Cile nelle qualificazioni ai Mondiali sudamericani. Sotto pressione, la squadra guidata dall’allenatore Dorival Junior è rimasta indietro quando l’attaccante veterano Eduardo Vargas ha superato di testa il portiere Ederson.ha faticato a creare occasioni chiare, ma è riuscito a pareggiare con Igor Jesus, entrato in sostituzione dell’infortunato attaccante del Real Madrid Vinicius Junior. Henrique – che gioca per il Botafogo – ha poi segnato il suo primo gol in nazionale dal limite dell’area per portare i punti. “Questa maglia significa molto. Per noi è una bellissima sensazione indossarlo. Sappiamo cosa sta succedendo, ma volevamo cambiarlo”, ha detto Henrique.