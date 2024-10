I giocatori del Napoli ‘in cronaca’. E Politano… (Di sabato 12 ottobre 2024) Il Napoli ela cronaca: di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna di Repubblica. “Ritrovata l’auto rubata a Matteo Politano, una Smart ad essere precisi, tra le più rubate in Italia nel 2023, la quinta dopo Fiat Panda, Fiat 500, Citroen C3 e Lancia Ypsilon. Si tratta del terzo episodio ravvicinato ai danni dei giocatori del Napoli, dopo quanto accaduto a Juan Jesus e quello a David Neres, che resta il più grave”. Una regia occulta ai danni dei giocatori del Napoli? Al momento In Procura è esclusa al momento la pista di una regia occulta ai danni dei calciatori azzurri. Ad oggi infatti non è stato aperto alcun fascicolo d’indagine unico, ma sono trattati come tre episodi isolati di criminalità, come ne avvengono tanti in città. Ovviamente l’attenzione delle forze dell’ordine è aumentata nell’ultima settimana, quella consacrata alla sosta del campionato. Terzotemponapoli.com - I giocatori del Napoli ‘in cronaca’. E Politano… Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com (Di sabato 12 ottobre 2024) Ilela cronaca: di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna di Repubblica. “Ritrovata l’auto rubata a Matteo Politano, una Smart ad essere precisi, tra le più rubate in Italia nel 2023, la quinta dopo Fiat Panda, Fiat 500, Citroen C3 e Lancia Ypsilon. Si tratta del terzo episodio ravvicinato ai danni deidel, dopo quanto accaduto a Juan Jesus e quello a David Neres, che resta il più grave”. Una regia occulta ai danni deidel? Al momento In Procura è esclusa al momento la pista di una regia occulta ai danni dei calciatori azzurri. Ad oggi infatti non è stato aperto alcun fascicolo d’indagine unico, ma sono trattati come tre episodi isolati di criminalità, come ne avvengono tanti in città. Ovviamente l’attenzione delle forze dell’ordine è aumentata nell’ultima settimana, quella consacrata alla sosta del campionato.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La Fiat Panda del terzo scudetto del Napoli ai bambini del Pausilipon - . Lunedì, 30 settembre 2024, alle ore 14:30, a Napoli, presso il presidio ospedaliero Santobono, in via Mario Fiore 6, il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana di Calcio, Luciano Spalletti, il presidente dell’Associazione Artis Suavitas Aps, Antonio Larizza, e il Ceo di Lever Touch Spa, Giovanni Liccardo consegneranno al direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Santobono- Pausilipon, ... (Teleclubitalia.it)

Spalletti cuore d'Oro : la Fiat del terzo Scudetto del Napoli in dono ai bambini dell'ospedale - E` in arrivo un regalo speciale per i piccoli pazienti dell`Ospedale Santobono-Pausilipon di Napoli. Lunedì pomeriggio verrà ufficialmente... (Calciomercato.com)

Napoli - Fiat Panda celebrativa dello Scudetto in dono al Santobono Pausilipon - La Panda in questione presenta una decorazione con la sagoma del Vesuvio circondata da bande tricolori e col numero 3, oltre alla frase “Uomini forti, destini forti”, celebre mantra di Spalletti, oltre agli autografi di tutti i calciatori e dei componenti dello staff medico e societario. The post Napoli, Fiat Panda celebrativa dello Scudetto in dono al Santobono Pausilipon appeared first on ... (Sportface.it)

Napoli - la Fiat Panda del terzo scudetto ai bambini del Santobono Pausilipon - Grazie all’associazione Artis Suavitas, al suo presidente Antonio Larizza, a Giovanni Liccardo e, soprattutto, a Mister Spalletti, avremo un’auto da campioni per strappare un sorriso ai nostri piccoli fuoriclasse”, commentano Annamaria Ziccardi e Flavia Matrisciano, presidente e direttore della Fondazione Santobono Pausilipon. (Anteprima24.it)