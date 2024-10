Giorgetti pronto a fare tagli ai ministeri se non lo faranno loro: “Farò la parte del cattivo” (Di sabato 12 ottobre 2024) Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti non risparmia critiche ai ministeri. Durante la festa del Foglio, ha espresso chiaramente le sue intenzioni: “Ho invitato tutti i colleghi a proporre tagli alle spese superflue. Se non arriveranno suggerimenti, sarà compito del ministro dell’Economia, che dovrà quindi assumere il ruolo del cattivo e prendere decisioni in merito”. Niente nuove tasse in Manovra Parlando della prossima Manovra, Giorgetti garantisce che non ci saranno nuove tasse. “Stiamo già lavorando per ridurre le tasse, non stiamo solo promettendo. È sufficiente osservare quanto abbiamo realizzato nell’ultima Legge di Bilancio. Il taglio del cuneo fiscale, considerato da molti impossibile o temporaneo, diventerà strutturale; rispondiamo con i fatti a una narrativa opposta”. Quifinanza.it - Giorgetti pronto a fare tagli ai ministeri se non lo faranno loro: “Farò la parte del cattivo” Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Il ministro dell’Economia Giancarlonon risparmia critiche ai. Durante la festa del Foglio, ha espresso chiaramente le sue intenzioni: “Ho invitato tutti i colleghi a proporrealle spese superflue. Se non arriveranno suggerimenti, sarà compito del ministro dell’Economia, che dovrà quindi assumere il ruolo dele prendere decisioni in merito”. Niente nuove tasse in Manovra Parlando della prossima Manovra,garantisce che non ci saranno nuove tasse. “Stiamo già lavorando per ridurre le tasse, non stiamo solo promettendo. È sufficiente osservare quanto abbiamo realizzato nell’ultima Legge di Bilancio. Ilo del cuneo fiscale, considerato da molti impossibile o temporaneo, diventerà strutturale; rispondiamo con i fatti a una narrativa opposta”.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Manovra - Giorgetti : “Non ci saranno più tasse - tagli per ministeri ed enti pubblici” - Il cuneo fiscale diventerà strutturale''. (Adnkronos) – ''Sicuramente non ci saranno più tasse. Lo ha affermato oggi, 12 ottobre, il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, in occasione della 'Festa del Foglio' a Firenze. ''Il sacrificio vuol dire che alcune spese vanno tagliate per ministeri ed enti pubblici. (Webmagazine24.it)

Giorgetti : “Non aumentiamo le tasse ma se i ministri non taglieranno le spese - toccherà a me fare la parte del cattivo” - E conclude: “Ho sollecitato tutti i colleghi a fare proposte rispetto alle spese che sono da considerarsi inutili dopodiché se i colleghi non presenteranno proposte al ministro dell’Economia, a cui tocca fare la parte del cattivo, farà la parte del cattivo e farà lui”. Allo stesso tempo, però, ribadisce l’ovvio: “Ogni euro di spesa è un euro che si toglie a un cittadino o a un’impresa” e ... (Ilfattoquotidiano.it)

Giorgetti : “Ministeri taglino o farò io la parte del cattivo. Nella manovra non ci saranno più tasse” - L'intervento del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti alla festa de Il Foglio. Annuncia anche interventi in favore delle famiglie: "Chi ha figli in età giovane o scolare sostiene sicuramente più spese. Queste spese meritano un trattamento migliore".Continua a leggere . (Fanpage.it)

Manovra - Giorgetti : ministri taglino o farò la parte del cattivo - Dopodiché se i colleghi non presenteranno proposte, al ministro dell’Economia toccherà fare la parte del cattivo, farò la parte del cattivo, e provvederà lui”. . Così il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, durante una intervista alla “Festa dell’ottimismo” del quotidiano Il Foglio. (askanews) – “Confermo che, come peraltro già annunciato in Consiglio dei ministri, qualche settimana fa ... (Ildenaro.it)