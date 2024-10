G7 Privacy, il Garante: “Garanzie per i minori nell’uso dell’IA. Fondamentale l’educazione digitale” (Di sabato 12 ottobre 2024) Si è concluso ieri a Roma il quarto incontro del G7 delle Autorità di protezione dati, organizzato e coordinato dal Garante italiano. Nel corso dell'incontro sono stati trattati temi di grande rilevanza, tra cui la protezione dei minori nello sviluppo dell'intelligenza artificiale. L'articolo G7 Privacy, il Garante: “Garanzie per i minori nell’uso dell’IA. Fondamentale l’educazione digitale” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Si è concluso ieri a Roma il quarto incontro del G7 delle Autorità di protezione dati, organizzato e coordinato dalitaliano. Nel corso dell'incontro sono stati trattati temi di grande rilevanza, tra cui la protezione deinello sviluppo dell'intelligenza artificiale. L'articolo G7, il: “per i” .

