Fuorigrotta, "invade" la sua zona: parcheggiatore abusivo picchia ausiliare del traffico. Arrestato

ausiliare del traffico picchiato da un parcheggiatore abusivo perché "colpevole" di aver invaso la sua zona di competenza. È successo venerdì mattina, in via Sebastiano Veniero, zona Fuorigrotta. Questa mattina gli uomini della Polizia Municipale hanno Arrestato il malvivente.

