Fermato per un controllo aveva 12 chili di hashish: arrestato a Firenze (Di sabato 12 ottobre 2024) Firenze – Maxisequestro di hashish della Polizia di Firenze. Sono 12 i chili di stupefacente rintracciati, la maggior parte dei quali scoperti a bordo di un furgone Fermato nel corso di un controllo tra i quartieri di Novoli e Rifredi. Ad attirare l’attenzione dei Falchi della Squadra Mobile è stata l’andatura del mezzo nel traffico cittadino: gli investigatori si sarebbero insospettiti dal fatto che lo stesso avrebbe fatto dei giri insoliti come per assicurarsi verosimilmente di non essere seguito. Quando poi gli agenti si sono avvicinati, hanno immediatamente riconosciuto al volante una loro conoscenza, un 40enne di origine marocchina, già noto alle forze di polizia proprio nell’ambito di reati connessi all’illecita detenzione di sostanze stupefacenti. Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di sabato 12 ottobre 2024)– Maxisequestro didella Polizia di. Sono 12 idi stupefacente rintracciati, la maggior parte dei quali scoperti a bordo di un furgonenel corso di untra i quartieri di Novoli e Rifredi. Ad attirare l’attenzione dei Falchi della Squadra Mobile è stata l’andatura del mezzo nel traffico cittadino: gli investigatori si sarebbero insospettiti dal fatto che lo stesso avrebbe fatto dei giri insoliti come per assicurarsi verosimilmente di non essere seguito. Quando poi gli agenti si sono avvicinati, hanno immediatamente riconosciuto al volante una loro conoscenza, un 40enne di origine marocchina, già noto alle forze di polizia proprio nell’ambito di reati connessi all’illecita detenzione di sostanze stupefacenti.

