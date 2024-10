Quifinanza.it - Evasione Imu enorme, 5 miliardi da case fantasma sconosciute al Catasto

Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) L’dell’Imu in Italia resta un fenomeno stabile, con una perdita stimata di 5di euro l’anno. Un bucoche mette in luce le inefficienze del sistema catastale e la difficoltà di recuperare il gettito dalle “casa” che, nonostante siano beni immobili, sono invisibili su carta. Imu dispersa: una voragine da 5l’anno Ogni anno l’dell’Imu si traduce in un ammanco di circa 5di euro per le casse dello Stato. Secondo l’ultima relazione del Ministero dell’Economia, ben il 20,9% del gettito potenziale dell’imposta sfugge al Fisco. La perdita si deve in gran parte ai cosiddetti “immobili”, abitazioni o edifici che esistono nella realtà ma non compaiono nei registri catastali. Questi immobili, per un valore complessivo di 494di euro, sfuggono completamente alle imposte.