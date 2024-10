Eugenie di York e la foto inedita per festeggiare il sesto anniversario di matrimonio (Di sabato 12 ottobre 2024) Sposata con Jack Brooksbank dal 12 ottobre 2018, la principessa ha condiviso via social uno scatto mai visto, accompagnato dagli auguri al marito. Con lui oggi si divide tra il Regno Unito e il Portogallo, ma non vede l'ora di tornare stabilmente a vivere a Londra. Dovrebbe succedere presto, appena i figli August ed Ernest inizieranno la scuola Vanityfair.it - Eugenie di York e la foto inedita per festeggiare il sesto anniversario di matrimonio Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Sposata con Jack Brooksbank dal 12 ottobre 2018, la principessa ha condiviso via social uno scatto mai visto, accompagnato dagli auguri al marito. Con lui oggi si divide tra il Regno Unito e il Portogallo, ma non vede l'ora di tornare stabilmente a vivere a Londra. Dovrebbe succedere presto, appena i figli August ed Ernest inizieranno la scuola

