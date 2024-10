Drammatico incidente mortale sulla Palermo-Sciacca a Giacalone, 3 morti strada chiusa (Di sabato 12 ottobre 2024) Un grave incidente stradale ha causato la chiusura della strada statale 624 “Palermo-Sciacca” al km 13, tra Altofonte e Giacalone, in provincia di Palermo. Il sinistro, che ha coinvolto due veicoli, ha purtroppo provocato la morte di tre persone. Traffico deviato su percorsi locali A causa dell’incidente, il traffico è attualmente deviato su percorsi locali. (Monrealelive.it) Monrealelive.it - Drammatico incidente mortale sulla Palermo-Sciacca a Giacalone, 3 morti strada chiusa Leggi tutta la notizia su Monrealelive.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Un gravele ha causato la chiusura dellastatale 624 “” al km 13, tra Altofonte e, in provincia di. Il sinistro, che ha coinvolto due veicoli, ha purtroppo provocato la morte di tre persone. Traffico deviato su percorsi locali A causa dell’, il traffico è attualmente deviato su percorsi locali. (Monrealelive.it)

