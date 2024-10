Djokovic fa un balzo quasi decisivo verso le ATP Finals: rimonta netta nella Race (Di sabato 12 ottobre 2024) Ci si chiedeva prima dell’inizio della trasferta asiatica se Novak Djokovic avrebbe preso parte alle ATP Finals. Il serbo, dopo l’appuntamento in Coppa Davis, aveva dichiarato che il Master di fine anno non rientrasse nelle sue priorità, considerando invece in cima alla lista gli Slam e appunto le partita con la Serbia. Tuttavia, Nole allo stato attuale delle cose sarebbe qualificato per Torino. Il cammino affrontato, finora, nel Masters1000 di Shanghai va in questa direzione. L’asso serbo, infatti, ha raggiunto le semifinali e quest’oggi affronterà lo statunitense Taylor Fritz, con una rassicurazione a riguardo: nove vittorie in altrettanti scontri diretti. In altre parole, ci sono buone possibilità per il nativo di Belgrado di proseguire e quindi di accumulare dei punti. Attualmente, Djokovic è settimo nella Race, qualificante per il Master di Torino. Oasport.it - Djokovic fa un balzo quasi decisivo verso le ATP Finals: rimonta netta nella Race Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Ci si chiedeva prima dell’inizio della trasferta asiatica se Novakavrebbe preso parte alle ATP. Il serbo, dopo l’appuntamento in Coppa Davis, aveva dichiarato che il Master di fine anno non rientrasse nelle sue priorità, considerando invece in cima alla lista gli Slam e appunto le partita con la Serbia. Tuttavia, Nole allo stato attuale delle cose sarebbe qualificato per Torino. Il cammino affrontato, finora, nel Masters1000 di Shanghai va in questa direzione. L’asso serbo, infatti, ha raggiunto le semifinali e quest’oggi affronterà lo statunitense Taylor Fritz, con una rassicurazione a riguardo: nove vittorie in altrettanti scontri diretti. In altre parole, ci sono buone possibilità per il nativo di Belgrado di proseguire e quindi di accumulare dei punti. Attualmente,è settimo, qualificante per il Master di Torino.

