Delitto di Avetrana da Michele Misseri nuove confessioni sull’omicidio e il motivo

(Di sabato 12 ottobre 2024)ha deciso di riapparire in tv per la prima volta da quando è stato scarcerato. Lo zio di Sarah Scazzi, la ragazza uccisa ad(Taranto) nel 2010, ha parlato a Le Iene e ha fatto altre dichiarazioni clamorosedella nipote. Anche in questa occasione ha rivelato di essere l’autore del, dunque per lui la figlia Sabrinae la moglie Cosima Serrano sarebbero innocenti. Dunque,è nuovamente stato protagonista di affermazioni incredibili davanti ai microfoni de Le Iene. Oltre a parlare di Sarah Scazzi, ha anche detto qualcosa inerente il suo passato: “Quando avevo sei anni mio padre mi portò in una masseria a fare il pastorello. Lì mi hanno violentato. Non l’ho mai detto a nessuno. E se l’avessi fatto sarebbe stato peggio. Erano due, padre e figlio, e io avevo circa sei anni.