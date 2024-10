Deadpool & Wolverine batte ancora record, stavolta nel mercato digitale (Di sabato 12 ottobre 2024) Il cinecomic Deadpool & Wolverine sta continuando a rompere record, anche dopo il suo debutto sul mercato digitale. Il film Marvel Studios è arrivato sulle principali piattaforme digitali dopo una finestra teatrale lunga ben 68 giorni condita da record ed incredibili soddisfazioni. Ora secondo un ultimo aggiornamento proveniente da Deadline pare che Deadpool & Wolverine abbia registrato la prima settimana di vendite più alta di sempre per un film vietato ai minori sulle piattaforme digitali negli USA (è uscito il 1° ottobre). Il precedente record era detenuto da John Wick 4. Deadpool & Wolverine è rimasto nella Top 10 del Box Office USA per ben undici settimane, guadagnando durante lo scorso weekend altri 2,1 milioni di dollari. Universalmovies.it - Deadpool & Wolverine batte ancora record, stavolta nel mercato digitale Leggi tutta la notizia su Universalmovies.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Il cinecomicsta continuando a rompere, anche dopo il suo debutto sul. Il film Marvel Studios è arrivato sulle principali piattaforme digitali dopo una finestra teatrale lunga ben 68 giorni condita daed incredibili soddisfazioni. Ora secondo un ultimo aggiornamento proveniente da Deadline pare cheabbia registrato la prima settimana di vendite più alta di sempre per un film vietato ai minori sulle piattaforme digitali negli USA (è uscito il 1° ottobre). Il precedenteera detenuto da John Wick 4.è rimasto nella Top 10 del Box Office USA per ben undici settimane, guadagnando durante lo scorso weekend altri 2,1 milioni di dollari.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Deadpool & Wolverine stabilisce un nuovo record di vendita sulle piattaforme digitali - Deadpool & Wolverine ha stabilito un nuovo record diventando il film vietato ai minori con i migliori dati di vendita nella prima settimana sulle piattaforme digitali. Deadpool & Wolverine, diretto da Shawn Levy, ha stabilito un nuovo record per un film vietato ai minori al suo debutto in formato digitale. (Movieplayer.it)

Vedere Deadpool & Wolverine conoscendo già ogni spoiler vale comunque la pena? - La prima era la più ovvia: dopo anni e anni di battute e sketch vari ed eventuali architettati dalle giga star Ryan Reynolds e Hugh Jackman, il film si sarebbe rivelato qualcosa di cinematograficamente valido? Sì, ok, il precedente lungometraggio in tandem con cui fare i conti era X-Men - Le origini: Wolverine, ma bisogna anche dire che, dal 2009 in poi, di cose ne sono accadute. (Movieplayer.it)

Deadpool & Wolverine – Streaming - Deadpool & Wolverine è stato il primo prodotto cinematografico Marvel ad essere stato vietato ai minori. 99 € (HD, SD) IN STREAMING SU: RakutenTv Non disponibile Non disponibile 13. Guarda il film Deadpool & Wolverine in streaming gratis e in HD in italiano su Itunes, RakutenTv, Google Play, Microsoft Store, Timvision. (Screenworld.it)

L’uscita di Deadpool & Wolverine su Disney + entrerà nella storia dello streaming - Cosa pensate? Fatecelo sapere nei commenti. 3: 89 giorniThe Marvels: 89 giorni. Dopo aver oltrepassato il limite di qualsiasi altro film del MCU, Deadpool & Wolverine entrerà nella storia dello streaming su Disney+. Deadpool 1, Deadpool 2 e Logan sono già presenti sulla piattaforma, ma sono stati distribuiti dalla 20th Century Fox prima dell’acquisizione da parte della Disney. (Nerdpool.it)