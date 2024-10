“Dalle tendopoli de l’Aquila allo Zambia, portiamo il teatro nel mondo per riscattare l’umanità” (Di sabato 12 ottobre 2024) Di festival internazionali del teatro per ragazzi ne troverete tanti in Italia, sfogliando i cartelloni e girando le città. Ma Teatri Senza Frontiere da 15 anni è il marchio di un festival assolutamente unico nel suo genere, perché è internazionale “al contrario”. Non sono gli artisti stranieri che vengono in Italia; sono cantanti e musicisti, attori e giullari, ventriloqui e burattinai italiani che partono con i loro strumenti e le loro idee per le aree più povere e martoriate del mondo, con un solo obbiettivo in tasca: portare divertimento e spettacolo. Racconta Marco Renzi, ideatore del progetto, che “tutto è iniziato dopo il terremoto dell’Aquila nel 2009”, quando un gruppo di artisti andò a portare qualche ora di spettacolo e di sorrisi nelle tendopoli degli sfollati facendo dimenticare per un giorno il dramma della distruzione. Ilfattoquotidiano.it - “Dalle tendopoli de l’Aquila allo Zambia, portiamo il teatro nel mondo per riscattare l’umanità” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Di festival internazionali delper ragazzi ne troverete tanti in Italia, sfogliando i cartelloni e girando le città. Ma Teatri Senza Frontiere da 15 anni è il marchio di un festival assolutamente unico nel suo genere, perché è internazionale “al contrario”. Non sono gli artisti stranieri che vengono in Italia; sono cantanti e musicisti, attori e giullari, ventriloqui e burattinai italiani che partono con i loro strumenti e le loro idee per le aree più povere e martoriate del, con un solo obbiettivo in tasca: portare divertimento e spettacolo. Racconta Marco Renzi, ideatore del progetto, che “tutto è iniziato dopo il terremoto delnel 2009”, quando un gruppo di artisti andò a portare qualche ora di spettacolo e di sorrisi nelledegli sfollati facendo dimenticare per un giorno il dramma della distruzione.

