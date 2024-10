.com - Ciclismo / Allievi: allo Zero24 Cycling Team Pedale Chiaravallese il tricolore a cronometro a squadre

(Di sabato 12 ottobre 2024) In Veneto Lorenzo Iaconeta, Andrea Gabriele Alessiani, Edoardo Fiorini e Teo Lancioni hanno percorso 18 km in 24’22” CHIARAVALLE, 12 ottobre 2024 – A Cavaso del Tomba in provincia di Treviso la squadradelloha conquistato il titolo nazionale a. 18 km percorsi dal quartetto composto da Lorenzo Iaconeta, Andrea Gabriele Alessiani, Edoardo Fiorini e Teo Lancioni in 24’22?99? un tempo di cinque secondi migliore della squadraPool Cantù giunta seconda. Terza posizione per la Ciclistica Monselice. Vittoria ottenuta, il quartetto allenato da Alberto Puerini, in un tracciato dove era importante dosare bene le forze. Una gran soddisfazione per il clubche aveva preparato l’appuntamento con puntiglio puntando al risultato che poi è arrivato.