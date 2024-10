Cerreto Sannita, Ciaburri (FdI): “Non consentiremo a nessuno di intervenire su meccanismi politici locali” (Di sabato 12 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Fratelli D’Italia condivide l’azione del Governo Nazionale insieme ai partiti di coalizione, Lega e Forza Italia. Siamo però distanti e lontani da dinamiche e volontà politiche “locali” che si relazionano con partiti minoritari all’ interno della coalizione di centrodestra”. Così in una nota Gianmariamichele Ciaburri, Fratelli d’Italia Cerreto Sannita. “Le linee guida della Premier Meloni, ci impongono di essere distanti ed alternativi a qualsiasi amministrazione che – scrive – da priorità a scelte “campanilistiche”, volte a favorire l’ interesse dei singoli rispetto a quello generale della comunità cerretese. Non consentiremo che qualche On.le di prima “nomina”, metta le “mani” su scelte e meccanismi politici in chiave locale che riguardano esclusivamente il futuro dei cittadini di Cerreto Sannita. Anteprima24.it - Cerreto Sannita, Ciaburri (FdI): “Non consentiremo a nessuno di intervenire su meccanismi politici locali” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Fratelli D’Italia condivide l’azione del Governo Nazionale insieme ai partiti di coalizione, Lega e Forza Italia. Siamo però distanti e lontani da dinamiche e volontà politiche “” che si relazionano con partiti minoritari all’ interno della coalizione di centrodestra”. Così in una nota Gianmariamichele, Fratelli d’Italia. “Le linee guida della Premier Meloni, ci impongono di essere distanti ed alternativi a qualsiasi amministrazione che – scrive – da priorità a scelte “campanilistiche”, volte a favorire l’ interesse dei singoli rispetto a quello generale della comunità cerretese. Nonche qualche On.le di prima “nomina”, metta le “mani” su scelte ein chiave locale che riguardano esclusivamente il futuro dei cittadini di

