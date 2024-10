Cani da salvataggio a Latina (Di sabato 12 ottobre 2024) Le prime unità cinofile da salvataggio nautico di Latina brevettate a Latina. Il primo esame è stato fatto il 28 settembre, con i Cani brevettati Orazio, Tokyo, Malù, Elizabeth e Nanuk.I brevetti sono stati consegnati dall'esaminatore Massimiliano Gatoni, presidente della Ucsn (Unità cinofila Latinatoday.it - Cani da salvataggio a Latina Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Le prime unità cinofile danautico dibrevettate a. Il primo esame è stato fatto il 28 settembre, con ibrevettati Orazio, Tokyo, Malù, Elizabeth e Nanuk.I brevetti sono stati consegnati dall'esaminatore Massimiliano Gatoni, presidente della Ucsn (Unità cinofila

