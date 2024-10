Calcio / Prima e Seconda Categoria 2024/25, risultati e marcatori della 4^ giornata (Di sabato 12 ottobre 2024) In Prima Montemarciano e Osimo 2011 si confermano in vetta al girone B, prime vittorie stagionali per Castelbellino e Sampaolese. Colpo Borghetto contro la Real Cameranese. Castelfrettese-Filottranese finisce senza reti. La Passatempese vince di misura ed è Seconda nel girone C. In Seconda, Corinaldo e Avis Arcevia volano, seguite da Le Torri Castelplanio e Cupramontana. Cingolana SF da film thriller a Caldarola: avanti 0-3, rischia di perdere 4-3 ma trova il 4-4 IN AGGIORNAMENTO VALLESINA, 12 ottobre 2024 –  Continuano le grandi emozioni in Prima e Seconda Categoria nell’avvio della stagione 2024-2025. Nelle partite di questo fine settimana, valide per la 4^ giornata, non sono mancati i risultati a sorpresa. .com - Calcio / Prima e Seconda Categoria 2024/25, risultati e marcatori della 4^ giornata Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 12 ottobre 2024) InMontemarciano e Osimo 2011 si confermano in vetta al girone B, prime vittorie stagionali per Castelbellino e Sampaolese. Colpo Borghetto contro la Real Cameranese. Castelfrettese-Filottranese finisce senza reti. La Passatempese vince di misura ed ènel girone C. In, Corinaldo e Avis Arcevia volano, seguite da Le Torri Castelplanio e Cupramontana. Cingolana SF da film thriller a Caldarola: avanti 0-3, rischia di perdere 4-3 ma trova il 4-4 IN AGGIORNAMENTO VALLESINA, 12 ottobre–  Continuano le grandi emozioni innell’avviostagione-2025. Nelle partite di questo fine settimana, valide per la 4^, non sono mancati ia sorpresa.

