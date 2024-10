Cafu a Trento | Maldini simbolo del Milan imparato molto dall’Italia

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Tra le tante leggende presenti al Festival dello Sport ac’è anche l’ex terzino die Roma. Ecco le sue parole, riportate daNews, sul palco dell’evento: “Nel 2006 parlai con Galliani e gli dissi che sarei dovuto tornare in Brasile da mio padre. Poi sono rimasto altri due anni, ma nel 2008 ho capito che era finita. Ilera una squadra che correva tantissimo. Tutti erano al massimo dal punto di vista fisico. Ancelotti è stato un grande allenatore. Berlusconi veniva spesso aello a darci consigli. Hoe dai miei compagni.è ildeled è inspiegabile che non sia in società”.: “del” SportFace.