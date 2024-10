Bracigliano, il gruppo “Radici” accusa l’amministrazione comunale: "falsità sulla Tari" (Di sabato 12 ottobre 2024) Il gruppo di opposizione “Radici” ha affisso un manifesto pubblico nel Comune di Bracigliano, accusando l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Iuliano di diffondere bugie in merito alla gestione della Tari. I consiglieri Franco Angrisani, Antonio Rescigno, Domenico Moccia e Anna Salernotoday.it - Bracigliano, il gruppo “Radici” accusa l’amministrazione comunale: "falsità sulla Tari" Leggi tutta la notizia su Salernotoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Ildi opposizione “” ha affisso un manifesto pubblico nel Comune dindoguidata dal sindaco Iuliano di diffondere bugie in merito alla gestione della. I consiglieri Franco Angrisani, Antonio Rescigno, Domenico Moccia e Anna

