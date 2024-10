Ilrestodelcarlino.it - Bologna, auto piomba contro un dehors in pieno centro

(Di sabato 12 ottobre 2024), 12 ottobre 2024 – Un colpo di sonno, una distrazione. E l'cheile lo sfonda, tamponando anche l'parcheggiata di fronte. L'incidente è avvenuto oggi pomeriggio intorno alle 16, in via Mascarella, nei pressi del civico 73 e sul posto sono intervenute subito pattuglie della polizia, della locale e anche il 118, visto che le schegge di vetro delavevano colpito alla testa una ragazza che stava passando nella strada in quel momento.INCIDENTESFONDA DEHOR IN VIA MASCARELLA. Una passante ferita alla testa Lamobilista ha raccontato agli agenti di aver perso illlo della macchina a causa di un colpo di sonno: non ha riportato gravi lesioni, ma l'incidente - che ha causato notevoli danni e il ferimento della passante - poteva avere conseguenze ben più gravi.