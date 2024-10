Sport.quotidiano.net - Bologna, ancora differenziato per Pobega e Ferguson: si prova a recuperarli per Marassi

(Di sabato 12 ottobre 2024), 12 ottobre 2024 – Continua il lavoro deldi Vincenzo Italiano. In attesa della ripresa del campionato, prevista per il prossimo week end quando i rossoblù affronteranno il Genoa a, con calcio d’inizio alle 15 di sabato 19 ottobre, la squadra ha proseguito con gli allenamenti a Casteldebole. Il tecnico di Karlsruhe, senza i giocatori impegnati con le rispettive selezioni per la Nations League, ha potuto lavorare con il reparto offensivo al completo visto che sia Santi Castro che Thijs Dallinga non hanno ricevuto chiamate in nazionale. Questa mattina la squadra ha svolto una partitella di allenamento congiunto da 70? con il Lentigione, club che milita nel campionato di Serie D, sempre a porte chiuse. I rossoblù si sono imposti per 3-0: a segno proprio Thijs Dallinga ma anche Riccardo Orsolini e Jesper Karlsson.