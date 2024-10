“Ballando con le Stelle”, prima eliminazione della stagione: cosa succede stasera (Di sabato 12 ottobre 2024) News tv. “Ballando con le Stelle”, anticipazioni terza puntati: ospiti e eliminati. Nel corso del talent show Ballando con le Stelle una serie di cantanti, attori, comici e sportivi si lanciano in una energica competizione in cui imparano l’arte del ballo, gareggiando in coppia con i maestri professionisti del programma. La nuova stagione del programma condotto da Milly Carlucci è arrivato alla terza puntata che andrà in onda questa sera 12 Ottobre 2024 su Rai 1: scopriamo che cosa accadrà. Tvzap.it - “Ballando con le Stelle”, prima eliminazione della stagione: cosa succede stasera Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di sabato 12 ottobre 2024) News tv. “con le”, anticipazioni terza puntati: ospiti e eliminati. Nel corso del talent showcon leuna serie di cantanti, attori, comici e sportivi si lanciano in una energica competizione in cui imparano l’arte del ballo, gareggiando in coppia con i maestri professionisti del programma. La nuovadel programma condotto da Milly Carlucci è arrivato alla terza puntata che andrà in onda questa sera 12 Ottobre 2024 su Rai 1: scopriamo cheaccadrà.

