Ballando Alan Friedman ha stima di Ossini ma non sa come si chiama!

Lo stima tanto ma non sa ancora il suo nome. Alan Friedman, nel corso della terza puntata di Ballando con le Stelle, ha scelto di rispondere in diretta a Massimiliano Ossini, che la scorsa settimana – mentre era nella sala delle stelle – ha sostenuto di avere ballato "cento volte meglio" di lui. Replica durante la quale l'ha chiamato, continuamente, Massimo Orsini. L'ho sentito, posso dire Milly? Sono rimasto un attimo perplesso. Perché io ho grande stima per Massimo Orsini, che sarà cugino del professore credo. Io ho massima stima e rispetto dei colleghi e non voglio mai sparlare di un concorrente. Però stasera mi tocca ballare cento volte meglio di Massimo Orsini ha detto Friedman dalla sala delle stelle, domandandosi se Ossini fosse parente del professore Alessandro Orsini, tra gli opinionisti di E' sempre Cartabianca.

