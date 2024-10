Audizione Stellantis, Conte: "Elkann ci metta la faccia e venga in Parlamento" (Di sabato 12 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Napoli, 12 ottobre 2024 La relazione dell'ad di Stellantis, Carlos Tavares, sembra aver messo tutte le forze politiche d'accordo? "Il problema non è essere contro la relazione di Tavares in Parlamento, il problema è che non c'è un piano industriale. Stellantis non ha portato nessun piano industriale e a questo punto io credo che Elkann debba metterci la faccia e venire in Parlamento". Il presidente del M5S, Giuseppe Conte, lo dice ai giornalisti a Napoli, a margine di un evento allo Stadio Maradona. Stellantis, rimarca, "ha avuto aiuti dallo Stato, sia per quanto riguarda prestiti bancari garantiti dallo Stato, sia per quanto riguarda gli incentivi fiscali. Cosa sta dando in cambio?". Liberoquotidiano.it - Audizione Stellantis, Conte: "Elkann ci metta la faccia e venga in Parlamento" Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di sabato 12 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Napoli, 12 ottobre 2024 La relazione dell'ad di, Carlos Tavares, sembra aver messo tutte le forze politiche d'accordo? "Il problema non è essere contro la relazione di Tavares in, il problema è che non c'è un piano industriale.non ha portato nessun piano industriale e a questo punto io credo chedebba metterci lae venire in". Il presidente del M5S, Giuseppe, lo dice ai giornalisti a Napoli, a margine di un evento allo Stadio Maradona., rimarca, "ha avuto aiuti dallo Stato, sia per quanto riguarda prestiti bancari garantiti dallo Stato, sia per quanto riguarda gli incentivi fiscali. Cosa sta dando in cambio?".

