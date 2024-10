ATP Shanghai, Jannik Sinner si allena prima della semifinale: il n.1 del mondo lavora sul gioco a rete (Di sabato 12 ottobre 2024) Jannik Sinner inizierà a partire dalle 10.30 la propria sfida sul campo centrale di Shanghai (Cina). Il n.1 del mondo affronterà il ceco Tomas Machac, nella semifinale del Masters1000 asiatico. Una sfida in cui il pusterese è favorito, vista la sua esperienza in tornei di alto livello, ma il ceco sta esprimendo un tennis di altissimo livello e non va affatto sottovalutato. Lo può ben dire Carlos Alcaraz. Lo spagnolo (n.2 del mondo) è stato piegato in due set dalla verve di Machac nei quarti di finale, quando tutti gli addetti ai lavori si aspettavano il remake della sfida finale di Pechino tra Carlitos e Jannik. Non è andata così e quindi spetterà a Sinner porre fine all’avventura magica in questo torneo della testa di serie n.30. I due si sono confrontati in una sola circostanza, ma è recentissima. Il riferimento è al Masters1000 di Miami, a livello di quarti di finale. Oasport.it - ATP Shanghai, Jannik Sinner si allena prima della semifinale: il n.1 del mondo lavora sul gioco a rete Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 12 ottobre 2024)inizierà a partire dalle 10.30 la propria sfida sul campo centrale di(Cina). Il n.1 delaffronterà il ceco Tomas Machac, nelladel Masters1000 asiatico. Una sfida in cui il pusterese è favorito, vista la sua esperienza in tornei di alto livello, ma il ceco sta esprimendo un tennis di altissimo livello e non va affatto sottovalutato. Lo può ben dire Carlos Alcaraz. Lo spagnolo (n.2 del) è stato piegato in due set dalla verve di Machac nei quarti di finale, quando tutti gli addetti ai lavori si aspettavano il remakesfida finale di Pechino tra Carlitos e. Non è andata così e quindi spetterà aporre fine all’avventura magica in questo torneotesta di serie n.30. I due si sono confrontati in una sola circostanza, ma è recentissima. Il riferimento è al Masters1000 di Miami, a livello di quarti di finale.

