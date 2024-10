Romadailynews.it - Arrestato a Fiumicino il “Re delle Casseforti”, latitante italo-spagnolo

Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) L’uomo, noto come “El Niño Pijo”,dopo una lunga latitanza per furti con scasso in Spagna. Nella serata di ieri, gli agenti della Polizia di Stato hannoil35enne noto alle cronache come “El Niño Pijo”, ossia “il ragazzo elegante”, considerato uno dei migliori ladri diin Spagna. sua cattura è stata possibile grazie a una segnalazioneautorità iberiche che ne hanno indicato la presenza in Italia, nonostante la sua residenza fosse formalmente registrata a Roma. Ilera oggetto di un mandato d’arresto europeo emesso da Madrid, in esecuzione di una condanna a sei anni di reclusione per furto con scasso.