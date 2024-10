Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione si sposano, svelata la data e i preparativi (Di sabato 12 ottobre 2024) Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione ospiti da Silvia Toffanin a Verissimo hanno svelato che si sposeranno il prossimo anno. “La proposta è arrivata inaspettatamente perché avevamo detto che ci saremmo sposati dopo la nascita della bambina e io aspettavo il momento giusto” – ha dichiarato lei – “Pensavo però che quando organizzava la proposta io lo avrei scoperto perché non sa tenersi un cecio in bocca, invece è stato bravissimo. Non me l’aspettavo. C’era anche la piccolina durante la proposta, è andata esattamente come volevo: lui, la piccola, il mio posto preferito e una cosa semplice”. Andrea e Arianna hanno svelato anche la data: “La data è il prossimo 24 maggio, mancano pochi mesi, stiamo organizzando“. Biccy.it - Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione si sposano, svelata la data e i preparativi Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di sabato 12 ottobre 2024)ospiti da Silvia Toffanin a Verissimo hanno svelato che si sposeranno il prossimo anno. “La proposta è arrivata inaspettatamente perché avevamo detto che ci saremmo sposati dopo la nascita della bambina e io aspettavo il momento giusto” – ha dichiarato lei – “Pensavo però che quando organizzava la proposta io lo avrei scoperto perché non sa tenersi un cecio in bocca, invece è stato bravissimo. Non me l’aspettavo. C’era anche la piccolina durante la proposta, è anesattamente come volevo: lui, la piccola, il mio posto preferito e una cosa semplice”.hanno svelato anche la: “Laè il prossimo 24 maggio, mancano pochi mesi, stiamo organizzando“.

