America's Cup, Maloney: "Giornata fantastica, lotta serrata" (Di sabato 12 ottobre 2024) Prima Giornata di regate della finale di America's Cup. Pomeriggio perfetto per Team New Zealand, che si porta avanti 2-0 su INEOS Britannia. "Oggi non è stato facile prendere le decisioni giuste. Abbiamo fatto il possibile per manovrare in modo tale da non perdere velocità. Entrambe le barche sono state veloci oggi. La lotta sarà serrata fino alla fine. Oggi è stata una grande Giornata, ringrazio la mia famiglia e i miei amici per averci supportato dall'inizio alla fine. Siamo felici di aver vinto entrambe le regale e di essere imbattuti", le parole di Andy Maloney, trimmer di Team New Zealand.

