Ambesi sentenzia: “Sinner n.1 indiscusso. I numeri lo accostano ai Big Three, i detrattori hanno finito gli argomenti” (Di sabato 12 ottobre 2024) Jannik Sinner non vuole fermarsi e continua a macinare vittorie su vittorie nella sua stagione da favola, battendo in due set il ceco Tomas Machac (che ieri aveva sorpreso Carlos Alcaraz con una prestazione impressionante) e raggiungendo il serbo Novak Djokovic nella finale del Masters 1000 di Shanghai. Con questo risultato, l’azzurro si è garantito inoltre la certezza aritmetica di chiudere il 2024 da numero 1 del ranking ATP. Tanta carne al fuoco dunque nell’ultima puntata TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Massimiliano Ambesi e Guido Monaco. “Chiederei a Machac quali differenze ha riscontrato nell’affrontare Sinner ed Alcaraz. I numeri all’interno della stagione iniziano a diventare molto rilevanti per l’italiano. Potrebbe vincere il terzo Masters 1000 in una stagione. Oasport.it - Ambesi sentenzia: “Sinner n.1 indiscusso. I numeri lo accostano ai Big Three, i detrattori hanno finito gli argomenti” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Janniknon vuole fermarsi e continua a macinare vittorie su vittorie nella sua stagione da favola, battendo in due set il ceco Tomas Machac (che ieri aveva sorpreso Carlos Alcaraz con una prestazione impressionante) e raggiungendo il serbo Novak Djokovic nella finale del Masters 1000 di Shanghai. Con questo risultato, l’azzurro si è garantito inoltre la certezza aritmetica di chiudere il 2024 da numero 1 del ranking ATP. Tanta carne al fuoco dunque nell’ultima puntata TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Massimilianoe Guido Monaco. “Chiederei a Machac quali differenze ha riscontrato nell’affrontareed Alcaraz. Iall’interno della stagione iniziano a diventare molto rilevanti per l’italiano. Potrebbe vincere il terzo Masters 1000 in una stagione.

