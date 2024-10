Albinoleffe-Atalanta U23 oggi in tv | canale orario e diretta streaming Serie C 2024 25

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Le informazioni relative alla data, l’, latv ediU23, match valido per la nona giornata del girone A di/2025. Derby bergamasco tra due formazioni che hanno ben figurato in questa prima parte di stagione: entrambe infatti sono in piena zona play-off con rispettivamente 12 e 13 punti, ma reduci da un passo falso. I padroni di casa sono incappati in una sconfitta di misura sul campo della Feralpisalò nell’ultimo turno, mentre gli orobici hanno perso in casa per 3-1 contro la Giana Erminio. Voglia di rivalsa da ambo le parti dunque.U23: come vedere il match L’incontro andrà in scena nella giornata di sabato 12 ottobre alle ore 17.30, e sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport 255 e insu Sky Go e su NOW. Sportface.it, inoltre, vi terrà aggiornati con la cronaca al termine del match.