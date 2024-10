Abi a settembre tassi su nuovi mutui in calo a 333%

Abi, a settembre tassi su nuovi mutui in calo a 3,33% (Di sabato 12 ottobre 2024) Calano lievemente a settembre i tassi sui nuovi mutui, per via della nuova politica della Bce. Secondo il rapporto mensile Abi, il tasso è sceso da 3,59 al 3,33%, e in calo rispetto al 4,42% di dicembre 2023. Il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese è diminuito al 4,96% rispetto al 5,13% di agosto 2024 e al 5,45% di dicembre 2023; ? Quotidiano.net - Abi, a settembre tassi su nuovi mutui in calo a 3,33% Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 12 ottobre 2024) Calano lievemente asui, per via della nuova politica della Bce. Secondo il rapporto mensile Abi, il tasso è sceso da 3,59 al 3,33%, e inrispetto al 4,42% di dicembre 2023. Il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese è diminuito al 4,96% rispetto al 5,13% di agosto 2024 e al 5,45% di dicembre 2023; ?

