Tuttivip.it - “Vi devo dire di Selvaggia”. Dopo lo scontro a Ballando con Sonia, Milly rompe il silenzio

Leggi tutta la notizia su Tuttivip.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024)Carlucci è intervenuta nella disputa traBruganelli eLucarelli durante un collegamento con La vita intta, condotto da Alberto Matano. La presentatrice dicon le stelle ha commentato che, essendo il programma trasmesso intta, non può prevedere cosa accadrà nella prossima puntata, ma ha assicurato che farà il possibile per ristabilire la calma tra le due protagoniste. Il diverbio è nato durante una puntata dicon le stelle, quandoLucarelli, in qualità di giurata, non ha apprezzato particolarmente la performance diBruganelli, giudicandola priva della solita personalità che dimostra in altri contesti. In risposta,, ospite di Alberto Matano, ha accusatodi averla ridicolizzata, dichiarando: “Ha ridicolizzato la mia esibizione. Ho una figlia di 16 anni a casa, e per lei sono la madre.