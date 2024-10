Nerdpool.it - Venom: The Last Dance, Paulo Dybala protagonista del nuovo spot

Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024)e Sony Pictures Italia insieme in occasione dell’uscita in sala di: The, l’ultimo capitolo della saga dal 24 ottobre al cinema, distribuito da Eagle Pictures. Ecco lo: Il campione argentino e la sua “Mask”, la celebre esultanza che il calciatore esibisce in occasione di un gol, sono i protagonisti d’eccezione di unonel qualesi trasforma in. Come il giornalista Eddie Brock, interpretato dal candidato al Premio Oscar® Tom Hardy, ancheindossa una maschera. “Ho sempre amato l’universo Marvel, sono sempre stato un grande appassionato ed essere stato scelto per promuovere il film: Thein Italia è davvero un sogno che si avvera.” — ha dichiarato— “Spero di poter fare altre esperienze simili in futuro.