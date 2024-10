Ilrestodelcarlino.it - Vela Enfant Terrible va subito al comando

(Di venerdì 11 ottobre 2024) E’ cominciato nel modo migliore il campionato del mondo diclasse monotipo Melges 32 per-Adria Ferries: l’imbarcazione del timoniere e armatore anconetano Alberto Rossi, infatti, è a Puntaldia per difendere il titolo mondiale e dopo le regate annullate mercoledì, per totale assenza di vento, ieri ha presoil. A impegnare i dieci equipaggi, presenti in rappresentanza di cinque nazioni, una giornata caratterizzata da un Libeccio intenso e rafficato al punto da creare qualche problema di conduzione a quasi tutti.