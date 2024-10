Ilgiorno.it - Usmate, il Tar respinge il ricorso. Nessun ribaltone in municipio

(Di venerdì 11 ottobre 2024) "Il giudice amministrativo non è uno scrutatore di secondo grado". Il Tarildella minoranza sul riconteggio dei voti delle comunali perse per 43 preferenze e condanna i tre consiglieri di centrodestra Stefano Vimercati, Vanessa Amati e Rodolfo Biella a pagare le spese degli avversari e dell’avvocatura dello Stato: 3mila euro in tutto. La disputa che tiene banco da giugno si chiude a favore della sindaca Lisa Mandelli e dell’amministrazione di centrosinistra. "Non ci siamo mai fermati aspettando la decisione – chiarisce PerVelate, la lista che governa – l’attività del Comune è andata avanti con la prospettiva di 5 anni, come hanno scelto gli elettori. Lisa Mandelli è la sindaca legittima. I magistrati non hanno raccolto neppure una delle tesi".