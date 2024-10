Un orto didattico sostenibile al Civiform di Cividale (Di venerdì 11 ottobre 2024) Cividale DEL FRIULI - Nasce un orto didattico sostenibile al Civiform di Cividale, nell’ambito del progetto « Meds Garden+”, co-finanziato dall’Unione europea grazie al programma Interreg VI-A Italia-Slovenia. Si tratta di un’area dedicata agli allievi del centro di formazione professionale Triesteprima.it - Un orto didattico sostenibile al Civiform di Cividale Leggi tutta la notizia su Triesteprima.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)DEL FRIULI - Nasce unaldi, nell’ambito del progetto « Meds Garden+”, co-finanziato dall’Unione europea grazie al programma Interreg VI-A Italia-Slovenia. Si tratta di un’area dedicata agli allievi del centro di formazione professionale

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Cividale il cuore non basta - il Memorial Bortoluzzi lo vince Forlì - La finale della quarta edizione del Torneo Bortoluzzi-Trofeo Butangas, tradizionale viatico "balneare" verso l'inizio del campionato per le Eagles, proponeva per Cividale e Forlì una succosa anteprima di quella che sarà la loro prima giornata della nuova stagione, nonché un interessante check-up. (Udinetoday.it)

Cividale il cuore non basta - il Memorial Bortoluzzi lo vince Forlì - . La finale della quarta edizione del Torneo Bortoluzzi-Trofeo Butangas, tradizionale viatico "balneare" verso l'inizio del campionato per le Eagles, proponeva per Cividale e Forlì una succosa anteprima di quella che sarà la loro prima giornata della nuova stagione, nonché un interessante check-up. (Udinetoday.it)

Cividale il cuore non basta - il Memorial Bortoluzzi lo vince Forlì - La finale della quarta edizione del Torneo Bortoluzzi-Trofeo Butangas, tradizionale viatico "balneare" verso l'inizio del campionato per le Eagles, proponeva per Cividale e Forlì una succosa anteprima di quella che sarà la loro prima giornata della nuova stagione, nonché un interessante check-up. . (Udinetoday.it)