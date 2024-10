"Un cambio di passo nel settore sociale" (Di venerdì 11 ottobre 2024) All’esperienza maturata nell’osservatorio costituito dal suo lavoro (dove ogni giorno entra a contatto il pubblico, ne ascolta problemi e aspirazioni) mancava solo il progetto giusto da sposare per mettersi in gioco a servizio della comunità. Angeloaugusto Massa, 55anni, da 33 lavora in banca e di filiale in filiale ha toccato il territorio della provincia spezzina quasi per intero, maturando grande esperienza formativa e umana. È con questo suo bagaglio e questa sua attenzione nei confronti delle esigenze dei cittadini, che ha deciso di candidarsi alle regionali nella lista Orlando presidente. Un passo importante, dove ha trovato energia e motivazione? "Ho deciso perché sono davvero convinto dalla bontà di questo progetto. Lanazione.it - "Un cambio di passo nel settore sociale" Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) All’esperienza maturata nell’osservatorio costituito dal suo lavoro (dove ogni giorno entra a contatto il pubblico, ne ascolta problemi e aspirazioni) mancava solo il progetto giusto da sposare per mettersi in gioco a servizio della comunità. Angeloaugusto Massa, 55anni, da 33 lavora in banca e di filiale in filiale ha toccato il territorio della provincia spezzina quasi per intero, maturando grande esperienza formativa e umana. È con questo suo bagaglio e questa sua attenzione nei confronti delle esigenze dei cittadini, che ha deciso di candidarsi alle regionali nella lista Orlando presidente. Unimportante, dove ha trovato energia e motivazione? "Ho deciso perché sono davvero convinto dalla bontà di questo progetto.

