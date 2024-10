Tornado da brividi e onde record. L’uragano Milton devasta la Florida (Di venerdì 11 ottobre 2024) La conta dei morti continua a salire di ora in ora dopo il passaggio delL’uragano Milton in Florida. Nella Carolina del Nord le vittime erano state 239 Poteva essere una strage anche in Florida, ma non c’è stata. Un primo calcolo dei danni parla già di decine di miliardi di dollari necessari alla ricostruzione, mentre le vittime della Florida sono al momento oltre una decina, anche se le squadre di soccorso hanno appena iniziato il loro triste lavoro di recupero. Rimangono oltre 2 milioni di persone senza energia elettrica e più di 12 milioni sempre a rischio inondazione soprattutto a Orlando. Molti non possono rientrare nelle loro case. Decine di residenti di un centro per anziani sono rimasti seduti nell’acqua tutta la notte ma si sono salvati. Quotidiano.net - Tornado da brividi e onde record. L’uragano Milton devasta la Florida Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di venerdì 11 ottobre 2024) La conta dei morti continua a salire di ora in ora dopo il passaggio delin. Nella Carolina del Nord le vittime erano state 239 Poteva essere una strage anche in, ma non c’è stata. Un primo calcolo dei danni parla già di decine di miliardi di dollari necessari alla ricostruzione, mentre le vittime dellasono al momento oltre una decina, anche se le squadre di soccorso hanno appena iniziato il loro triste lavoro di recupero. Rimangono oltre 2 milioni di persone senza energia elettrica e più di 12 milioni sempre a rischio inondazione soprattutto a Orlando. Molti non possono rientrare nelle loro case. Decine di residenti di un centro per anziani sono rimasti seduti nell’acqua tutta la notte ma si sono salvati.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La Florida sommersa da Milton - tetti divelti e strade collassate - La tempesta tropicale Milton, formatasi il 5 ottobre al largo della penisola dello Yucatan, in Messico, ha toccato le coste della Florida alle 20.30 ( del 9 ottobre come uragano […] The post La Florida sommersa da Milton, tetti divelti e strade collassate first appeared on il manifesto. . (Ilmanifesto.it)

L’uragano Milton devasta la Florida : vittime e distruzione - Nei prossimi giorni, si prevede che i soccorsi raggiungeranno tutte le aree isolate, ma il processo di ricostruzione sarà lungo e costoso. Le autorità locali avevano emesso ordini di evacuazione, ma molte persone non sono riuscite a fuggire in tempo. Danni causati dall’uragano Milton a Bradenton, in Florida. (Velvetmag.it)

Florida - l’uragano Milton devasta tutto. Morti e distruzione - Dall’altro capo della terra l’ uragano Milton si è abbattutto sulla Florida, portando morte e distruzione. Servizio di Pierluigi Vito The post Florida, l’uragano Milton devasta tutto. Morti e distruzione first appeared on TG2000. . (Tv2000.it)