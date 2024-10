Anteprima24.it - Terra dei fuochi, scoperta maxidiscarica abusiva con amianto

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiCirca 200 mila metri cubi di rifiuti accumulati illecitamente su un’area di 10 chilometri quadrati, tra cui migliaia di pezzi di, ma anche guaine bituminose, batterie al piombo, materiale in plastica e ferro, sono stati sequestrati a Villa Literno, comune del Casertano ricadente nelladei, dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale di Caserta; l’area sorge nei pressi dell’Oasi naturale delle Soglitelle. I militari hanno eseguito il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli Nord su richiesta della Procura guidata da Maria Antonietta Troncone, che ha aperto un fascicolo per inquinamento ambientale, al momento senza indagati.