Tennis, Djokovic in semifinale a Shanghai, affronterà Fritz (Di venerdì 11 ottobre 2024) Roma, 11 ott. (askanews) – Novak Djokovic torna in semifinale al Masters 1000 di Shanghai, in Cina. La testa di serie numero quattro supera, non senza qualche difficoltà, il classe 2005 Jakub Mensik, giovanissimo talento proveniente dalla Repubblica Ceca. Parziale finale di 6-7 6-1 6-4 in favore del serbo sul campo centrale del torneo asiatico, in due ore e 21 minuti di gioco. Nella giornata di sabato, alle 13.30, Nole se la vedrà con l'americano Taylor Fritz, vittorioso in mattinata sul belga David Goffin con il punteggio di 6-3 6-4 in un'ora e 22 minuti. Tra i due ci sono 9 precedenti in carriera, tutti a favore dall'ex numero 1 del mondo. L'articolo Tennis, Djokovic in semifinale a Shanghai, affronterà Fritz proviene da Ildenaro.it.

