Tajani | I soldati italiani non si toccano ho scritto di nuovo al ministro israeliano

"Continuiamo a mandare messaggi chiari al governo di Israele: che i soldati italiani non si toccano". Ad affermarlo è il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, nel giorno in cui per la seconda volta in 24 ore Israele ha aperto il fuoco sul quartier generale della missione Unifil, l'operazione di peacekeeping che da quasi vent'anni fa da cuscinetto al confine con il Libano, della quale fa parte anche un consistente contingente italiano. "Non sono militanti di Hezbollah i nostri soldati – ha aggiunto – ma sono quelli che hanno sempre garantito con un grande rispetto delle regole lavorando per la pace una situazione che permettesse anche alla popolazione civile israeliana di essere tutelata".

