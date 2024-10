Linkiesta.it - Strada Ferrata, il primo whisky della Brianza arriva in orario

(Di venerdì 11 ottobre 2024) Se fossimo in un film, probabilmente ilfotogramma ritrarrebbe un calice di cristallo in cui viene versato un liquido di un bel color mogano brillante. La cinepresa segue il liquido, si tuffa nel bicchiere, e più si immerge, più sembra di sprofondare nel tempo, in un effetto-vortice che in un flashback porta a quattro anni prima, a un altro bicchiere – stavolta di birra – bevuto in un capannone vuoto alla periferia di Seregno. Che se non è un set da film di Ken Loach, poco ci manca. E in effetti la storia delbrianzolo, che verrà lanciato ufficialmente domani 12 ottobre, si candida a venire sceneggiata. A partire dagli inizi, nel 2020, quando alcuni amici professionistibirra artigianale si mettono in testa di produrre single malt non nelle Highlands scozzesi, ma nell’industriosa e industriale, per «cambiare l’approccio alitaliano».