Stellantis, Tavares chiede «incentivi» in Parlamento: Schlein, Conte e Calenda lo attaccano (Di venerdì 11 ottobre 2024) L'11 ottobre è stato il giorno di Carlos Tavares in audizione al Parlamento. Il ceo di Stellantis si è presentato davanti ai membri delle commissioni Attività produttive della Camera e Industria del Senato e ha parlato della linea del gruppo che guiderà fino all'inizio del 2026, quando gli scadrà il contratto. Ma soprattutto Tavares ha chiesto il sostegno del governo attraverso nuovi «incentivi» e «sussidi», ricevendo in cambio la dura risposta delle opposizioni. A Contestare sono stati soprattutto i leader di Pd e Movimento 5 stelle, Elly Schlein e Giuseppe Conte. E anche Carlo Calenda di Azione ha criticato le parole di Taveres, rilanciando poi su X.

Tavares lascia Stellantis nel 2026 - oggi in Parlamento : "Auto elettriche cinesi costano 30% in meno - in Italia 40% in più su costi di produzione" - VIDEO - Tavares lascia l’amministrazione del gruppo Stellantis nel 2026: è quanto affermato dallo stesso Ad nel corso di un lungo Cda negli Usa, tenutosi ieri nella sede americana di Auburn Hills, a Detroit. Oltre alla data in cui lascerà l'amministrazione del gruppo, Carlos Tavares ha annunciato cambiament . (Ilgiornaleditalia.it)

Carlos Tavares : «Produrre in Italia costa il 40% in più». Le opposizioni fanno muro : «Neanche un euro a Stellantis senza un piano concreto» - E alla dura presa di posizione del leader di Azione, condivisa anche dagli altri partiti di opposizione, Tavares risponde così: «Noi non chiediamo soldi per noi. «Abbiamo un piano preciso che ho condiviso con i nostri partner, abbiamo assegnato nuovi prodotti a tutti gli stabilimenti italiani fino al 2030, in alcuni casi al 2033. (Open.online)

Stellantis - Tavares “Non abbandoniamo l’Italia” - Tavares ha chiarito che Stellantis è pronta al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità fissati dalle regole europee, ma ha chiesto alla politica “una stabilità della regolamentazione”, perché nel settore automotive i tempi sono lunghi ed è necessario programmare con largo anticipo. Lo ha ribadito il Ceo, Carlos Tavares, nel corso di un’audizione presso le commissioni Attività produttive ... (Unlimitednews.it)