Stellantis non lascia l'Italia, Carlos Tavares: "Lotteremo per mantenere la leadership". E chiede soldi al governo

(Di venerdì 11 ottobre 2024), Ceo di, non fa passi indietro sul futuro del gruppo in Italia. "Non abbiamo alcuna intenzione di abbandonare l'Italia, anzicome dannati pernostra", ha dichiarato con fermezza nel corso di un lungo confronto con i parlamentari italiani. Durante l'incontro, che ha vistoimpegnato per oltre due ore in un acceso dibattito con deputati e senatori, il tema centrale è stato il futuro dell'industria automobilistica in un contesto regolatorio europeo che il Ceo ha definito come una delle principali cause delle difficoltà del settore."Mi sembra di vedere una certa rabbia, un certo livore, ma la causa" delle problematiche del comparto automobilistico "è il quadro regolatorio che ci è stato imposto dall'Europa", ha affermato