Velvetmag.it - Spettacolo dell’aurora boreale in Italia l’11 ottobre 2024

Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) L’aurora, un fenomeno naturale mozzafiato solitamente riservato ai cieli delle regioni polari, potrebbe illuminare i cielini. Loceleste, raro a latitudini più meridionali come quellene, è il risultato di una tempesta geomagnetica causata da un’eruzione solare avvenuta nei giorni precedenti. Le particelle cariche provenienti dal Sole, interagendo con il campo magnetico terrestre, daranno vita a danze di luci colorate che si estenderanno ben oltre il Circolo Polare Artico. Aurora, foto Ansa – VelvetMagLe cause del fenomeno Le aurore boreali si verificano quando particelle cariche provenienti dal vento solare entrano in contatto con l’atmosfera terrestre, scontrandosi con gli atomi di ossigeno e azoto.