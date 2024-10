Serie C, girone C: 9a giornata, stasera i primi tre anticipi (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoPrenderà il via stasera con i primi tre anticipi il nono turno di campionato nel girone C di Serie C. Fari puntati sul derby siciliano Trapani-Messina e sul match Cerignola-Sorrento perché in caso di successo la compagine pugliese si porterebbe momentaneamente da sola in vetta alla classifica scavalcando Monopoli, Benevento e Picerno. Domani si disputeranno altre tre gare con il programma che si chiuderà domenica con altre quattro partite: grande attesa per il derby del “Partenio-Lombardi” tra Avellino e Caserta. Tanti spunti interessanti anche per Benevento-Latina con i giallorossi fino ad ora infallibili tra le mura amiche con quattro successi in altrettante partite. Anteprima24.it - Serie C, girone C: 9a giornata, stasera i primi tre anticipi Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoPrenderà il viacon itreil nono turno di campionato nelC diC. Fari puntati sul derby siciliano Trapani-Messina e sul match Cerignola-Sorrento perché in caso di successo la compagine pugliese si porterebbe momentaneamente da sola in vetta alla classifica scavalcando Monopoli, Benevento e Picerno. Domani si disputeranno altre tre gare con il programma che si chiuderà domenica con altre quattro partite: grande attesa per il derby del “Partenio-Lombardi” tra Avellino e Caserta. Tanti spunti interessanti anche per Benevento-Latina con i giallorossi fino ad ora infallibili tra le mura amiche con quattro successi in altrettante partite.

