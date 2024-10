Sentenza UFFICIALE Figc: 4 punti di penalizzazione e 18 mesi di squalifica (Di venerdì 11 ottobre 2024) Quattro punti di penalizzazione. Mazzata per il club, che deve fare i conti con una classifica davvero complicata. E’ arrivato il verdetto Non arrivano buone notizie per il club. La Corte di Appello Federale ha, infatti, respinto il ricorso, confermando la penalizzazione di ben quattro punti e la sanzione di dieci mila euro. Logo Figc (LaPresse) – Calciomercato.itUna vera e propria mazzata per il Cosenza, che si è visto sbattere la porta in faccia dalla Figc: niente da fare dunque per ill club calabrese, che lo scorso 31 agosto era stato penalizzato dal TFN, per violazioni amministrative, ovvero per via dei mancati versamenti delle ritenute Irpef e dei contributi Inps, segnalati dalla COVISOC. Il ricorso respinto mette, così, nei guai il Cosenza che deve fare i conti con una classifica davvero complicata. Calciomercato.it - Sentenza UFFICIALE Figc: 4 punti di penalizzazione e 18 mesi di squalifica Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Quattrodi. Mazzata per il club, che deve fare i conti con una classifica davvero complicata. E’ arrivato il verdetto Non arrivano buone notizie per il club. La Corte di Appello Federale ha, infatti, respinto il ricorso, confermando ladi ben quattroe la sanzione di dieci mila euro. Logo(LaPresse) – Calciomercato.itUna vera e propria mazzata per il Cosenza, che si è visto sbattere la porta in faccia dalla: niente da fare dunque per ill club calabrese, che lo scorso 31 agosto era stato penalizzato dal TFN, per violazioni amministrative, ovvero per via dei mancati versamenti delle ritenute Irpef e dei contributi Inps, segnalati dalla COVISOC. Il ricorso respinto mette, così, nei guai il Cosenza che deve fare i conti con una classifica davvero complicata.

